Порошенко инициировал чрезвычайное заседание комитета президентов Украины и Польши

Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook. "Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования", - говорится в сообщении. Так, для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши. "Как вчера отметило Министерство иностранных дел Украины, "в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имеют антипольские настроения. Украина - это стратегический партнер Польши", - подчеркнули в пресс-службе президента. Отметим, Консультационный комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Польшей, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.

