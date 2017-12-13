Порошенко: История не должна влиять на стратегический характер украино-польских отношений

Украино-польские отношения не должны подвергаться влиянию исторических событий, будущее нужно строить без взаимной вражды и ненависти, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы достигли совместного мнения, что история не должна влиять на стратегический характер украино-польских отношений", - сказал П.Порошенко журналистам в среду в Харькове после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Необходимо помнить героев прошлого, чтить память невинных жертв, но твердо надо двигаться вперед. Историю мы уже не изменим, но должны и можем изменить сегодняшний день и создать лучшие условия для будущего, чтобы никогда и никто не мог вселить ни в сердца украинцев, ни в сердца поляков ни ненависти, ни вражды", - добавил глава украинского государства.