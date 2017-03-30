Порошенко, Меркель и Олланд проведут телефонные переговоры по ситуации на Донбассе на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель о проведении трехсторонних телефонных переговоров лидеров Украины, Германии и Франции на следующей неделе.

"Состоялись очень эффективные переговоры с канцлером Германии, мы договорились в начале следующей недели провести телефонные переговоры в трехстороннем формате при участи канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, посвященные активизации процесса в Минском формате", - сказал П.Порошенко журналистам в Сент-Джулиансе на Мальте по итогам участия в саммите ЕНП.