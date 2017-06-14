Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом РБК-Украина рассказали источники в Администрации президента. Так, источники сообщили, что произойдет рабочий визит Петра Порошенко в Вашингтон, где состоятся его переговоры с Трампом. "Визит рабочий, а не государственный", - подчеркнул собеседник РБК-Украина. Он также отметил, что в скором времени будет опубликована официальная информация о визите главы государства в США. Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетит Польшу в преддверии саммита G20, который состоится в Гамбурге (Германия) 7-8 июля 2017 года. "Президент Дональд Трамп принял приглашение президента Республики Польша Анджея Дуда посетить Польшу в преддверии саммита G20 в Гамбурге (Германия)", - говорится в сообщении на сайте Белого дома. Как сообщается, Трамп и Дуда обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов, а также углубление сотрудничества, основанного на общих ценностях и общих интересах.

