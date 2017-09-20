Порошенко на заседании Совета безопасности ООН призвал как можно раньше отправить на Донбасс миротворцев
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета безопасности ООН призвал как можно раньше отправить на Донбасс миротворцев. "Я хотел бы подтвердить мою просьбу к Совету о размещении миротворцев на Донбассе, чем раньше - тем лучше", - сказал Порошенко. Он добавил, что необходимо обеспечить надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы. "На саммите Совета безопасности ООН представляю видение Украины в развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Горжусь, что Украина была сильным партнером миротворческих активностей ООН много лет... Сегодня мы также нуждаемся в миротворческом плече ООН. Как вы знаете, в 2014-м Россия начала военную агрессию против Украины", - заявил Порошенко. Напомним, сегодня, 20 сентября 2017 года, Порошенко выступит и на Генассамблее ООН. Его речь заслушают девятой. Перед заседанием Совбеза ООН Порошенко встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли. Порошенко 18-21 сентября 2017 года находится с рабочим визитом в США.