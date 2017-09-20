Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета безопасности ООН призвал как можно раньше отправить на Донбасс миротворцев. "Я хотел бы подтвердить мою просьбу к Совету о размещении миротворцев на Донбассе, чем раньше - тем лучше", - сказал Порошенко. Он добавил, что необходимо обеспечить надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы. "На саммите Совета безопасности ООН представляю видение Украины в развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Горжусь, что Украина была сильным партнером миротворческих активностей ООН много лет... Сегодня мы также нуждаемся в миротворческом плече ООН. Как вы знаете, в 2014-м Россия начала военную агрессию против Украины", - заявил Порошенко. Напомним, сегодня, 20 сентября 2017 года, Порошенко выступит и на Генассамблее ООН. Его речь заслушают девятой. Перед заседанием Совбеза ООН Порошенко встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли. Порошенко 18-21 сентября 2017 года находится с рабочим визитом в США.

