Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о частной детективной (розыскной) деятельности (№3726), принятый Верховной Радой Украины 13 апреля 2017 года.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, данный закон возвращен с предложениями президента 6 июня.

В предложениях президента к закону "О частной детективной (розыскной) деятельности" отмечается, что в документе, который поступил на подпись главе государства, перечень разрешенных видов частных детективных (сыскных) услуг сформирован без учета требований ряда законодательных актов Украины.

"Так, субъектам частной детективной (розыскной) деятельности разрешается сбор, фиксирование и исследование сведений, необходимых для рассмотрения дел, в частности, в уголовном судопроизводстве, а также поиск и сбор данных, которые могут быть поводом или основанием для обращения заказчика частных детективных услуг в правоохранительные органы или в суд с целью защиты его законных прав и интересов (пункты 1, 7 части третьей статьи 12). При отсутствии четкой конкретизации в законе сведений или данных, которые разрешается собирать, фиксировать и исследовать субъектам частной детективной (розыскной) деятельности, фактически допускается возможность сбора такими субъектами доказательств для рассмотрения дел в уголовном судопроизводстве. Такой подход противоречит нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, по которым доказательство признается допустимым, если оно получено в порядке, установленном этим кодексом", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что проголосованный Радой закон предусматривает, что для получения права на занятие частной детективной деятельностью необходимо получение соответствующее свидетельство, которое выдается на платной основе (статья 8). Однако в законе не определяются размер платы за выдачу такого свидетельства и порядок ее взимания, как того требует закон Украины "Об административных услугах" (часть третья статьи 11).

Также П.Порошенко отметил ряд других нюансов.

"Подытоживая изложенное, не могу согласиться с предложенным законом Украины "О частной детективной (розыскной) деятельности" подходом к определению общих принципов организации частной детективной (розыскной) деятельности в Украине. Возвращаю этот закон для повторного рассмотрения и предлагаю согласовать его положения с нормами законодательных актов, которые являются базовыми в соответствующих сферах правового регулирования", - сказано в предложения президента.

Как сообщалось, за закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726) 13 апреля 2017 года во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат.

Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной деятельности.

Согласно принятому закону, частная детективная деятельность осуществляется с целью поиска, сбора и фиксации информации, розыска предметов, имущества, людей и животных, установления фактов и выяснения обстоятельств по заказу клиента и согласно договорам о предоставлении частных розыскных услуг.

Частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях либо органах досудебного расследования не менее 3 лет, прошедший соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получивший соответствующее свидетельство о праве заниматься такой деятельностью.

Согласно закону, частный детектив не может быть служебным или должностным лицом органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных или судебных органов власти.

На субъектов частной детективной деятельности (частных детективов, объединения частных детективов) не распространяется действие законов, которые регулируют правовой статус работников правоохранительных органов.

Субъекты частной детективной деятельности не имеют права осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений.

Частный детектив имеет право заниматься частной розыскной деятельностью как физическое лицо-предприниматель либо совместно с другими частными детективами путем основания объединения.

Согласно принятому закону, несовместимой с деятельностью частного детектива является военная или альтернативная (не военная) служба. С целью повышения эффективности частной розыскной деятельности могут создаваться объединения частных детективов, для которых предоставление частных детективных услуг являются исключительным видом деятельности. Объединения частных детективов являются юридическим лицом, созданным путем объединения двух или более частных детективов в соответствии с украинским законодательством.

Свидетельства о праве заниматься частной розыскной деятельностью будут выдавать органы Министерства юстиции Украины.

В первом чтении эту законодательную инициативу Верховная Рада приняла почти год назад – 19 апреля 2016 года.