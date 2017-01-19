Порошенко намерен встретиться с Трампом в феврале

Президент Украины Петр Порошенко надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Он также рассчитывает на то, что новая американская администрация будет поддерживать Украину. "Мы пользуемся решительной двухпартийной поддержкой в США. Я абсолютно уверен в том, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным", - сказал Порошенко. Так, он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце и надеется на встречу с Дональдом Трампом. "Для меня это будет большим удовольствием и, думаю, это будет эффективная встреча, если основываться на моих впечатлениях от телефонного разговора с ним", - добавил Порошенко.

