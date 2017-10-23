Президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко. "У Порошенко есть такое намерение", - сказал Горковенко. Вместе с тем он отметил, что не может рассказать о дате встречи. По данным СМИ, встреча может пройти в ближайшие десять дней. Напомним, Волкер назначен специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины 7 июля. 10 июля он посетил Киев, где встретился с Порошенко. Также спецпредставитель Госдепа США дважды встречался с советником президента России Владиславом Сурковым - в августе в Минске (Беларусь) и 7 октября в Белграде (Сербия). Они должны, в частности, обсудить, "как стимулировать реализацию" Минская ".

