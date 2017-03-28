Порошенко назначил Головатого вместо Кивалова членом Венецианской комиссии

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности члена Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Сергея Кивалова и его заместителей – Сергея Головатого и Владимира Пилипенко.

Соответствующий указ от 16 марта опубликован на сайте главы государства.

В документе указано, что С.Кивалов уволен в связи с истечением срока полномочий.

Другим указом П.Порошенко назначил членом Венецианской комиссии основателя Украинской юридической фундации Сергея Головатого (по согласию).

С.Кивалов был членом Венецианской комиссии с февраля 2013 года.