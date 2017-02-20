Президент Петр Порошенко назначил Игоря Кизима послом Украины в Беларуси.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Кизима Игоря Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте указа.

55-летний Кизим - карьерный дипломат, в 2014-2015 годах был временным поверенным по делам Украины в Великобритании.

До этого занимал должность заместителя директора департамента международной безопасности МИД Украины, несколько месяцев был и.о. директора департамента.

Работал в посольствах Украины в Канаде, Нигерии и Франции.