Порошенко назначил Игоря Кизима послом Украины в Беларуси
2017-02-20 15:52
Президент Петр Порошенко назначил Игоря Кизима послом Украины в Беларуси.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
"Назначить Кизима Игоря Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте указа.
55-летний Кизим - карьерный дипломат, в 2014-2015 годах был временным поверенным по делам Украины в Великобритании.
До этого занимал должность заместителя директора департамента международной безопасности МИД Украины, несколько месяцев был и.о. директора департамента.
Работал в посольствах Украины в Канаде, Нигерии и Франции.