Президент Украины Петр Порошенко назвал условие для проведения референдума по статусу полуострова Крым. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). "Я готов на все, что будет соответствовать нормам украинской Конституции. Есть отдельные нормы о проведении референдума - как местного, так и национального. Территориальный суверенитет - это прерогатива национального референдума. Но перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины, а дальше мы готовы проводить любые переговоры и запускать любые демократические процессы по нормам действующей украинской Конституции" При этом президент подчеркнул, что Крым с весны 2014 года находится под незаконной оккупацией Российской Федерации. "Невозможно провести референдум под дулами российских танков", - резюмировал глава Украины.

Порошенко назвал условие для проведения референдума по статусу Крыма

