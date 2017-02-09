Порошенко обсудил с главой МИД Литвы ситуацию на Донбассе и продление санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, в ходе которой строны обсудили ситуацию на Донбассе и продление санкций против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. В частности, Порошенко поблагодарил Линкявичуса за последовательную позицию Литвы относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской агрессии, в том числе оккупации Крыма. А также Порошенко выразил признательность за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. "Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, в частности ее обострение в связи с последними обстрелами Авдеевки со стороны российско-террористических войск, и отметили первоочередную необходимость соблюдения режима полного прекращения огня. Была отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения соответствующих санкций", - говорится в сообщении.

