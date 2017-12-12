Порошенко одобрил продление до 1 августа соглашения с Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2018 года действия соглашения о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17 над Донбассом.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, стороны договорились в 2014 году о создании многонациональной международной миссии защиты расследования причин катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, заключив соответствующее соглашение.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий трагедии.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.