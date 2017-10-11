Президент Украины Петр Порошенко открыл звезду Героев Небесной сотни на Аллее звезд в Страсбурге в среду.

"В честь Небесной Сотни, в честь Евромайдана мы открываем звезду – звезду на Аллее звезд в Страсбурге, которая означает, насколько важна Украина для Европы, насколько важной Украина является для Страсбурга, насколько важна Украина для Совета Европы", - сказал он после церемонии открытия.

П.Порошенко подчеркнул, что звезда Небесной Сотни в Страсбурге для него является символом "возвращения нашей великой нации в европейскую семью".