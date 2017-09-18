Порошенко отправляется на сессию Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко 18-21 сентября 2017 года осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает официальное интернет- представительство главы государства.

"Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США.

Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской громады США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Напомним. ранее Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Также президент сообщил о планах поднять вопрос освобождения украинцев.