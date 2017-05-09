Порошенко ожидает окончательного утверждения Евросоюзом безвиза для Украины 11 мая

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европейский Союз 11 мая текущего года окончательно утвердит безвизовый режим для граждан Украины.

"11 мая, после-после завтра, Совет ЕС должен окончательно утвердить режим безвизовых поездок граждан Украины в Европу, в страны Шенгенской зоны", - сказал он во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

По его словам, это историческое событие.

"Оно означает наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизационное пространство", - сказал президент.