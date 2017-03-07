Порошенко ожидает от суда ООН в Гааге решений, которые остановят поставки оружия на оккупированные территории Украины

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Международного суда ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины против РФ решений, которые остановят поставки оружия на оккупированные территории Донбасса и прекратят притеснения этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

"Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ о финансировании терроризма и о дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Мы ожидаем решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско-российской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в АРК, позволят прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар", - написал п.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 6-9 марта 2017 года.