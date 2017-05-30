Порошенко ожидает решения ЕС о полном запуске СА с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Европейского Союза специального решения о запуске на полную мощность реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель. В дальнейшем Совет ЕС своим специальным решением запустит выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность", - сказал П.Порошенко в своем обращении по случаю ратификации парламентом Нидерландов Соглашения об ассоциации.