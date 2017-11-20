Порошенко по случаю 100-летия УНР призывает политиков к единству

В столетнюю годовщину создания Украинской Народной Республики (УНР) президент Украины Петр Порошенко призывает украинский политикум к объединению.

"В этот день я хотел бы еще раз призвать все политические силы к объединению – ради Украины", - сказал он в понедельник в Днепре.

Говоря о приближающейся четвертой годовщине начала Революции Достоинства, глава государства подчеркнул: "Мы с вами прожили четыре очень тяжелых года".

"И прошло 100 лет (с дня подписания третьего универсала, которым создавалась УНР), а России так и не хватило времени, чтобы смириться с существованием независимого Украинского государства. Инстинкты, рефлексии и фобии Москвы за 100 лет так и не изменились", - отметил П.Порошенко.

Принятый 7 (20) ноября 1917 года в Киеве Украинской Центральной Радой Третий Универсал провозглашал Украинскую Народную Республику. В столице России в это время правили большевики.

Заявлялось, что Украина не отделяется от России, но вся власть в Украине отныне принадлежит только Центральной Раде и Генеральному секретариату.

В ее территории относятся земли, населенные в основном украинском: Киевщина, Подолье, Волынь, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, Екатеринославщина, Херсон, Таврия (без Крыма). Окончательно вопрос о присоединении к Украине Курщины, Холмщины, Воронежской и других сопредельных с Украиной территорий с преимущественно украинским населением должен был решаться путем переговоров.

На 27 декабря 1917 г. (9 января 1918 г. по новому стилю) назначались выборы в Всеукраинское Учредительное собрание, которое планировалось созвать 9 января (22 января по новому стилю) 1918 года.