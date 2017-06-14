Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность обеспечения украинских военных правом действовать адекватно в условиях российской агрессии против Украины.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной", - сказал П.Порошенко журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения, сообщает пресс-служба президента Украины.