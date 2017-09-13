Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, Е.Божок был представлен коллективу Службы внешней разведки Украины президентом Украины.

"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал П.Порошенко.