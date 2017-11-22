Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований (ГБР), сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

Во время встречи глава государства поздравил Р.Трубу с завершением процедуры конкурсного отбора на должность руководителя структуры. "Это чрезвычайно ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры", - отметил П.Порошенко.

Глава государства отметил, что кроме назначения руководителя ГБР, конкурсная комиссия также рекомендовала кандидатов на должности заместителей руководителя.

П.Порошенко также заявил Р.Трубе, что тот должен "обеспечить полную независимость Государственного бюро расследований", отметив, что для этого созданы все условия.

"Искренне желаю, чтобы эта реформа, которую я инициировал, действительно имела ключевой показатель - доверие людей. Чтобы те, кто совершили преступления, были наказаны. Чтобы никаких политических, экономических или других причин нарушать или закрывать дело у нас не было. И что эти дела, попав в новую судебную систему, приведут преступников в тюрьму, а честный человек сможет точно рассчитывать на то, что ее права будут защищены", - отметил президент.

В свою очередь, Р.Труба отметил, что восстановления доверия украинцев к правоохранительной системе является большим вызовом. "Главное, чтобы в Украине поверили в реализацию принципа справедливости и неотвратимости наказания. И это все можно будет достичь лишь профессиональной настойчивой работой, новыми методами, а также политической незаангажированностью", - отметил он.

Как сообщалось, 16 ноября конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР рекомендовала назначить главой ГБР руководителя департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Романа Трубу, который в 1997-2015 годах работал в органах прокуратуры, занимал должность первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР рекомендовала кандидатуру Р.Трубы по итогам голосования 16 ноября.