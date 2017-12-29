Порошенко подписал указы о создании окружных судов в рамках второго этапа судебной реформы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которые предусматривают ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных.

"Я подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призываю юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Президент напомнил, что с формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью прозрачного конкурса и при активном участии общественности, завершился первый этап судебной реформы в Украине.

"Сегодня - второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. Не может быть больше районов без судов и судов без судей", - отметил президент.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, П.Порошенко отметил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят систему оценки, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку.

П.Порошенко подчеркнул, что новые суды будут формироваться на совершенно прозрачном конкурсе.

"Идите, участвуйте, проходите конкурсы, составляйте экзамены и приступайте к работе. Это наше с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия или отдельно общественности, или отдельно президента. Это дело страны", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсе на должность судей: "Вместо того чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю - участвуйте в конкурсах".

В ходе встречи с П.Порошенко заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов сообщил, что в рамках стратегии судебной реформы будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды. "Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции", - сказал он.

А.Филатов проинформировал, что при подготовке соответствующих указов президента состоялись консультации с Высшим советом правосудия, который поддержал эти представления.

В свою очередь председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк отметил, что принятие такого решения даст более четкую структуру судебной системы, и отныне станет возможным планирование развития автоматизированной системы для того, чтобы правосудие было действительно доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Высший совет правосудия (ВСП) согласился с проектами указа президента Украины, которые предусматривают ликвидацию 142 местных судов и создание есто них 74 окружных.

В частности, проекты указов предусматривают ликвидацию 10 райсудов в Киеве - Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского, Соломенского, Шевченковского. Вместо них планируется создать 6 окружных судов: Дарницкий окружной суд (Дарницкий район), Днепровский окружной (Деснянский и Днепровский район), Подольский окружной (Оболонский и Подольский район), Соломенский окружной (Святошинский и Соломенский район) и Шевченковский окружной (Шевченковский район) суды.

Кроме того, вместо ликвидированных Печерского и Голосеевского районных судов планируется создать Центральный окружной суд Киева.

28 декабря заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов сообщил, что реструктуризация судов в рамках судебной реформы будет проходить в 2018 году. "Будут создаваться окружные суды, объединяющие два-три района. Стандартным количеством должно быть 9-12 судей в окружном суде. Это не значит, что гражданам придется ездить в соседний район - они как обращались в суд в своем районном центре, так и будут обращаться туда. Там будет помещение суда, в котором будут судьи, канцелярия, но юридически это будет окружной суд, объединенный с судами соседних районов. Если в конкретном районе по каким-то причинам судьи не будет, то у гражданина будет возможность обратиться в суд в соседнем районе", - пояснил он.