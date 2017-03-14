Порошенко подписал закон, которым за Музеем Революции Достоинства закреплена земля на ул. Институтская

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1854-VIII "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно мер обеспечения чествования подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни".

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, принятие закона направлено на решение вопроса о предоставлении земельного участка на Аллее Героев Небесной Сотни (ул.Институтская, 3) в Печерском районе Киева из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства. Соответствующий участок предоставляется для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.

Согласно закону, дальнейшее изменение целевого назначения или владельца (пользователя) соответствующего земельного участка, передача этого участка (его части или помещений) мемориально-музейного комплекса в аренду или субаренду запрещается.

Закон устанавливает, что строительство мемориально-музейного комплекса должно быть осуществлено в соответствии с проектом, разработанным по результатам открытого конкурса на лучший проект этого комплекса. Конкурс должен быть проведен в порядке, установленном Кабинетом министров, а проект строительства утвержден с учетом результатов общественного обсуждения конкурсных предложений.

Этот документ, определенный главой государства как неотложный для первоочередного рассмотрения парламентом, был принят Верховной Радой 21 февраля.

9 февраля 2017 года Киевский городской совет на заседании подавляющим большинством голосов поддержал предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни – Музею Революции Достоинства.