Порошенко подписал закон о предоставлении раненным на Евромайдане статуса участника боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении статуса "участник боевых действий" тем, кто получил ранения или потерял здоровье во время событий на Евромайдане.

"Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий закон, восстанавливающий справедливость", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Это - почет и уважение со стороны государства к мужеству, которое было продемонстрировано во время Революции Достоинства", - отметил президент.

Президент отметил, что спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом была частью гибридной войны против Украины. "Поэтому участники Революции Достоинства делали то же дело, что и солдаты на фронте" – сказал П. Порошенко.

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№5697), который подразумевает, что участникам Революции Достоинства, которые включены в перечень лиц, получивших телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие), предоставляется статус пострадавшего участника Революции Достоинства. Таким лицам выдается соответствующее удостоверение, предоставляются льготы и другие социальные гарантии – такие же, как и для участников боевых действий".

Как сказал глава комитета парламента по делам ветеранов участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, представляя законопроект с трибуны парламента, участники АТО, которые получили инвалидность вследствие заболевания во время службы, получат статус инвалидов войны.

"Сегодня такое право имеют только лица, которые стали инвалидами вследствие ранений, контузий или увечья", - отметил А.Третьяков.

Кроме того, статус инвалидов войны получат также гражданские лица, которые стали инвалидами вследствие ранений от взрывчатых веществ и боеприпасов на подконтрольной Украине территории в зоне проведения АТО.