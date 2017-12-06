Порошенко подписал закон об обеспечении жильем военнослужащих и членов семей погибших бойцов

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал во время поездки во Львовскую область закон об обеспечении жильем военнослужащих и членов семей погибших бойцов.

"Сегодня в присутствии украинских воинов подписал закон об обеспечении жильем военнослужащих и членов семей погибших бойцов. Будем делать все возможное и в дальнейшем, чтобы улучшить социальную защиту военнослужащих", - написал П.Порошенко в среду на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 7 ноября Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, которые погибли во время исполнения воинской службы.

За соответствующий закон №4995 проголосовало 243 народных депутатов. Закон увеличивает список лиц, которым положено улучшение жилищных условий, в частности, список лиц расширен за счет членов семей военнослужащих, которые попали в плен, или признаны без вести пропавшими.