Порошенко подписал закон об увеличении соцзащиты военных и членов их семей

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей" и Закон "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи". Об этом сообщает пресс-служба президента. Также Порошенко заявил, что уровень денежной компенсации семьям военных, которые погибли на передовой и раненным военнослужащим, увеличен на 50%. "Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% денежную компенсацию, и семья получит более 1,2 млн гривен от государства - если гибель военного состоялась непосредственно в бою. Также на 50%, с 400 тыс. до около 640 тыс. гривен повысилась компенсация в случае инвалидности I группы", - заявил Порошенко.

