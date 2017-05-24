Порошенко подпишет принятый парламентом закон о введении квот на использование украинского языка на телевидении

Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что подпишет принятый парламентом закон о введении квот на использование украинского языка на телевидении.

"Значит, украинскому языку на украинском ТВ – быть! PS: Все ли поняли, что закон подпишу?", - написал президент на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он напомнил, что несколько раз публично обращал внимание собственников и менеджеров телеканалов на недопустимо низкой части украинского языка в эфире. "У некоторых – на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?!", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что призывал телеиндустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации, но ее представители этот призыв не услышали. "Что ж, все урегулирует закон. Учли положительный опыт радио. Гарантировали права неукраиноязычных. На уровне областных и местных каналов за русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымскотатарском", - отметил он.

Как сообщалось, во вторник Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема. Украинским каналам дается год и 4 месяца для перехода на украинский язык.