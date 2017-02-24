Порошенко поручил Гройсману заняться вопросом учреждения именных стипендий в честь самых молодых Героев Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором поручил отработать вопрос учреждения государственных именных стипендий в честь самых молодых Героев Небесной сотни лучшим студентам, молодым ученым и ученикам.

"Целесообразно Кабинету министров Украины отработать вопрос об учреждении государственных именных стипендий лучшим студентам, молодым ученым, ученикам в честь самых молодых из Героев (Войтович Назар Юрьевич, Поправка Юрий Юрьевич, Голоднюк Устим Владимирович, Гурик Роман Игоревич, Максимов Дмитрий Вячеславович)", - говорится в письме главы государства, обнародованном на его сайте в пятницу.

П.Порошенко также считает возможным учреждение стипендий в учебных заведениях, в которых учились или мечтали учиться Герои Небесной сотни Сергей Нигоян, Дмитрий Пагор, Иван Тарасюк, Александр Плеханов, Владислав Зубенко, Василий Моисей, Дмитрий Чернявский, Игорь Костенко, Сергей Байдовский, Юрий Дьяковский.

"…Прошу Вас дать поручение соответствующим центральным органам исполнительной власти и взять под личный контроль решение затронутых вопросов", - отмечается в письме к премьеру.

Ранее П.Порошенко просил премьер-министра и правительство поддержать инициативу об учреждении государственных именных стипендий в честь Героев Небесной сотни лучшим студентам, молодым ученым и ученикам.