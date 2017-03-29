Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений во избежание провокаций

Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в стране во избежание возможных провокаций.

"Для предупреждения возможных провокаций поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине", - написал глава государства на странице в Фейсбуке.

П.Порошенко также осудил произошедший ночью обстрел Генерального консульства Польши в Луцке и поручил срочно предпринять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных.

Как сообщалось, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке, стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по старье "теракт".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен провокацией против генерального консульства Польши.

В связи с инцидентом в польский МИД был вызван посол Украины в Польше Андрей Дещица. А представительство Польши в Киеве вручит ноту протеста украинскому МИД.

Среди версий взрыва в админздании Генконсульства Польши в Луцке, следствие рассматривает и террористический акт, заявила Служба безопасности Украины. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26.

СБУ приложит максимум усилий, чтобы в сжатые сроки установить и задержать виновных. Глава спецслужбы Василий Грицак сообщил послу Польши в Украине Яну Пекло о мерах, предпринимаемых СБУ для раскрытия инцидента.

"Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне - Российской Федерации, почерк которой видно издалека. (…) Мы убеждены, что такие действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами", - говорится в заявлении СБУ.