Порошенко предлагает принять закон об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста

Президент Украины Петр Порошенко выступает за принятие закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.

"Думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий (Голодомора и Холокоста - ИФ). Для чего? Чтобы те, кто будет жить после нас, соблюдали закон Украины о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал он в субботу в Киеве во время мероприятия памяти жертв голодоморов в Украине.

П.Порошенко подчеркнул, что и потомки должны знать: это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный голодомор. "Более того - геноцид, по всем признакам, которые определены в Конвенции ООН от 9 декабря 48-го года. Чтобы на всех континентах осознали, что не признавать Голодомор - так же аморально, как и отрицать Холокост", - добавил глава государства.

Он напомнил, что 14 стран на уровне парламентов признали Голодомор геноцидом, и украинские дипломаты продолжают доносить истину народам всего мира.

"В марте этого года Ассамблея Португалии определила Голодомор геноцидом. В начале ноября в Конгрессе США… также представлен проект соответствующей резолюции. Мы благодарим американских друзей и партнером и ожидаем результативное голосование на Капитолийском холме", - сказал президент.

Кроме того, П.Порошенко выразил пожелание, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее новая элита тоже признала бы Голодомор геноцидом. "Или хотя бы покаялась за него", - сказал он.