Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке

Президент Украины прервал свой визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, которая граничит с гуманитарной катастрофой, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сообщил С.Цеголко

"Из-за обстрелов российских боевиков город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла", - рассказал агентству вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По его словам, глава государства поручил правительству развернуть штабы ГСЧС и пункты обогрева для населения, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты - школы и детсады.

"Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", - сказал Г.Зубко.

Как сообщалось, боевики ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки с 29 января. В тот день в зоне АТО погибли 5 и получили ранения и травмы 14 военнослужащих ВСУ, при чем подавляющее большинство понесенных потерь пришлись на бои в Авдеевке. 30 января в зоне АТО (по состоянию на 18.00) погибли трое украинских военнослужащих, 17 получили ранения и еще трое – травмы.

Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. Кроме того, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) оказался обесточен и начинает "горячую" консервацию оборудования.