Порошенко пригласил оценочную миссию ООН в Украину

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) пригласил оценочную миссию ООН в Украину, передает пресс-служба главы государства. "Позвольте мне также подтвердить приглашение Генеральному секретарю задействовать свои уставные полномочия и направить техническую оценочную миссию в Украине. На основе оценок этой миссии должны быть разработаны и представлены Совету безопасности ООН для дальнейшего рассмотрения возможные варианты политического и безопасностного присутствия ООН на Донбассе. Ожидаем, что такая миссия проанализирует и оценит всю ситуацию на месте", - сказал Порошенко. Напомним, президент на заседании Совета безопасности ООН призвал как можно раньше отправить на Донбасс миротворцев. "Я хотел бы подтвердить мою просьбу к Совету о размещении миротворцев на Донбассе, чем раньше - тем лучше", - сказал Порошенко. Он добавил, что необходимо обеспечить надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.

