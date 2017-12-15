Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетному президентскому полку имя гетмана Богдана Хмельницкого.

"Более 240 военнослужащих этого полка являются участниками боевых действий. Дебальцево, Счастье, Попасная, Саур-Могила, Станица Луганская, Мариуполь, Широкино – вот неполный список мест, где военнослужащие полка достойно выполняли задачи по защите Украины. Я принял решение о присвоении имени Богдана Хмельницкого вам", - сказал глава государства в ходе церемонии в пятницу в Киеве.

П.Порошенко отметил, что в борьбе за независимость Украину поддерживает весь мир.

"У нас есть крепкие, верные и надежные союзники в мире. Но самый главный наш союзник, гарант нашей независимости – это Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и другие военные структуры", - сказал он.

Верховный главнокомандующий также привел к присяге на верность Украины молодых воинов, из которых у 17-ти родители являются участниками АТО.