Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 956 украинкам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 409 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" 956 украинкам.

Как сообщается в четверг в пресс-службе президента, в частности данным званием наградили многодетных матерей, которые воспитали до 8-летнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных - 40 жительниц Винницкой области, 86 - Волынской, 35 - Днепропетровской, 16 - Донецкой, 70 - Житомирской, 153 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 30 - Ивано-Франковской, 20 – Киевской области.

Почетное звание также получили 7 жительниц Луганской области, 95 - Львовской, 40 - Одесской, 16 - Полтавской, 171 - Ровенской, 10 - Сумской, 22 - Тернопольской, 14 - Харьковской, 13 - Херсонской, 15 - Хмельницкой, 16 - Черкасской, 42 - Черновицкой, 11 - Черниговской и 13 - города Киева.