Порошенко призвал усилить международное давление на РФ из-за ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко призвал усилить международное давление на Российскую Федерацию из-за ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Словакии Андреем Киской, передает пресс-служба Порошенко. "Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможности восстановить электроснабжение. Мир должен быть более активным в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", - сказал глава украинского государства. Он подчеркнул важность соблюдения режима санкций Европейского союза против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса. В свою очередь Киска выразил поддержку Украине и высказался за немедленное прекращение огня. Порошенко поблагодарил словацкого лидеру за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание было уделено поддержке словацкой стороной внедрения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

