Президент Украины Петр Порошенко призвал усилить санкции против России за признание "паспортов" так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" (ДНР/ЛНР). Об этом сообщил в Тwitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Об этом Порошенко заявил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. "Президент высказался за усиление санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик" ,- говорится в сообщении.

В частности, как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко отметил, что признание "паспортов" ДНР/ЛНР является "чрезвычайно тревожным явлением". "Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик... С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - отметил Порошенко.

