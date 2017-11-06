Президент Украины Петр Порошенко призывает активизировать работу по законопроектам о реинтеграции Донбасса и развитии сельской медицины. Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила во время заседания согласительного совета, передает пресс-служба БПП. "Это стратегия президента по возвращению в Украину временно оккупированных территорий, граждан Украины, находящихся на этих территориях. Представлено более 2000 поправок по законопроекту, поэтому президент просит основательно подойти к этому судьбоносному закону, под который подвязаны международные санкции, миротворческая миссия, предоставление летального оружия", - сказала парламентарий. По ее словам, глава государства также призывает ускоренно рассмотреть закон о сельской медицине. "Просим ускоренно рассмотреть закон о сельской медицине, ведь мы находимся в бюджетном процессе на 2018 год. 4 млрд гривен на спецфонде уже зарезервировано под реализацию этого законопроекта. Еще 1 млрд заложено в закон о бюджете 2018 года. Данный закон позволит улучшить медицинские услуги в сельской местности", - подчеркнула представитель президента. Напомним, Луценко заявила, что Порошенко может представить свой вариант законопроекта об антикоррупционном суде, если Верховная Рада не создаст рабочую группу по данному вопросу в течение двух недель.

