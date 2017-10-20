Порошенко просит КСУ поскорее рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Петр Порошенко попросил Конституционный суд Украины (КСУ) как можно быстрее рассмотреть проект закона об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом глава заявил в ходе посещения 10-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. "Отмена депутатской неприкосновенности - один из моих приоритетов с первых дней президентства. Спасибо депутатам, что сделали это", - заявил Порошенко. Кроме того, президент обратился с просьбой к КСУ как можно быстрее рассмотреть проект закона об отмене неприкосновенности.
Ранее сообщалось о заявлении Порошенко, что Верховная Рада Украины проголосует за отмену неприкосновенности на следующей сессии. "Как и обещали, неприкосновенность в Украине будет ликвидирована. В прошлом году неограниченного иммунитета мы лишили судей. Следует отдать должное народным депутатам - сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене и собственной привилегии. Считаю, что уже на следующей сессии Верховная Рада не растеряет смелости и даст триста голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы", - сообщил президент.