Порошенко просит Швейцарию ускорить возвращение Украине замороженных активов окружения Януковича

Президент Украины Петр Порошенко просит Швейцарию ускорить возвращение Украине замороженных активов окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Так, украинский президент принял руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера. "Стороны также обсудили вопросы ускорения возвращения Украине замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях", - отмечается в сообщении. Напомним, ранее глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский сообщил, что на сегодня за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Янукович украл примерно 40 млрд долларов.

