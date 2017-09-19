Порошенко провел встречу с президентом Финляндии

В рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина

Так, в рамках встречи стороны скоординировали подходы относительно возможного размещения миротворческой миссии ООН на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемую территорию российско-украинской государственной границы. Президент Украины отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия построению политически мотивированного проекта "Северный поток-2". Также Порошенко сообщил финскому коллеге о развитии ситуации на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и очертил видение стратегии де- оккупации Крыма.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости противостоять угрозам суверенитету Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По материалам Hronika.info.