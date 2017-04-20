Порошенко расценил как многообещающее решение Международного суда ООН, надеется на успешное рассмотрение исков

Президент Украины Петр Порошенко считает важным признание исков Украины против России юрисдикцией Международного суда ООН в Гааге и надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения этих дел.

"Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Уверенны: сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков",- сказал П.Порошенко журналистам в Лондоне в среду.