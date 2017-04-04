Порошенко: режим прекращения огня с 1 апреля российской стороной не соблюдался ни одного дня

Президент Украины Петр Порошенко констатировал, что режим прекращения огня в на Донбассе с 1 апреля российской стороной не соблюдался ни одного дня.

"Сегодня мне доложили начальник Генштаба и Министр обороны, что ни одного дня режим прекращения огня российской стороной не соблюдался", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Латвии Раймондом Вейонисом во вторник в Риге, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Президент Украины также добавил: "Я благодарен нашим европейским партнерам, что в случае, если Россия не продемонстрирует свою готовность прекратить огонь, свою готовность ввести пакет безопасности наши партнеры готовы продемонстрировать продолжение санкций против Российской Федерации".

Как сообщалось, 29 марта 2017 года в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля.