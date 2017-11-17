Порошенко с супругой передали сертификат на 3 млн грн для организации архитектурного конкурса по созданию Музея Революции Достоинства

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной передали сертификат на 3 млн грн благотворительной помощи для организации международного архитектурного конкурса по созданию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме передачи сертификата, был также подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Украины, компанией Hossbach Lehmhaus GbR и Благотворительным фондом Порошенко. Минкультуры как заказчик конкурса поручил его проведение международном организатору архитектурных конкурсов - компании с мировым именем Hossbach Lehmhaus GbR.

"Надеюсь, что высокий профессионализм Бенджамина (управляющий партнер Hossbach Lehmhaus GbR, организатор архитектурного конкурса Бенджамин Хоссбах – ИФ) и компании Hossbach Lehmhaus GbR, высокий статус и уровень участников конкурса позволят создать тот Музей и Мемориал Небесной Сотни, который будет достоин наших героев… Наконец-то мы с вами присутствуем, когда начинается официальная работа по (проведению) конкурса по отбору лучшего проекта", - сказал президент.

"Я уверен, что в жюри будут присутствовать лучшие мировые и украинские архитекторы. Обязательно, как я и обещал, должны присутствовать члены семей Героев Небесной Сотни, потому что их мнение будет также очень важно", - добавил П.Порошенко.

Он выразил надежду, что первый результат относительно победителей конкурса будет получен уже в феврале 2018 года, а не позднее июня-июля 2018 года будет завершен второй этап конкурса.

Глава государства призвал всех неравнодушных к участию в активном обсуждении проекта.

"Будут выделены первые деньги - 3 млн грн наших личных денег - для того, чтобы конкурс был запущен", - подчеркнул П.Порошенко, выразив надежду на пожертвования других благотворителей.

В свою очередь, первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук сообщил, что уже начата процедура землеотвода.

"Уже сегодня, по вашей инициативе, отведен первый земельный участок для строительства музея Мемориала на Аллее Героев Небесной сотни", - сообщил он и продемонстрировал на карте месторасположение территории, где планируется строительство Музея.

По его словам, по двум другим участкам проводятся соответствующие работы согласно графику.

Что касается проведения конкурса, то уже завершены процедуры регистрации заявок. "Подано 65 заявок из 12 стран мира, в том числе из Украины", - отметил В.Ковальчук. По его словам, подведение итогов первого этапа конкурса запланировано на февраль 2018 года. Планируется также проведение выставки всех конкурсных проектов.

"Обязательно в жюри будут привлечены представители семей Героев Небесной Сотни, международно признанные архитекторы", - добавил он.

Б.Хоссбах отметил, что для него большая честь внести вклад в проект такой исторической важности для нации. По его словам, уже поданы заявления для участия в конкурсе от 66 участников, в том числе украинских. Он выразил надежду, что в феврале будет представлен проект Мемориала, а летом - проект Музея.