Порошенко считает, что на следующей сессии Верховная Рада проголосует за отмену неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко считает, что на следующей сессии Верховная Рада Украины проголосует за отмену неприкосновенности. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. "Как и обещали, неприкосновенность в Украине будет ликвидирована. В прошлом году неограниченного иммунитета мы лишили судей. Следует отдать должное народным депутатам - сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене и собственной привилегии. Считаю, что уже на следующей сессии Верховная Рада не растеряет смелости и даст триста голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы", - написал он. Отметим, сейчас идет седьмая сессия Рады VIII созыва (сентябрь 2017 года - февраль 2018 года). Таким образом, следующая сессия Рады, ориентировочно, начнется в феврале 2018 года.

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности для направления на вывод Конституционного суда Украины. За соответствующее решение проголосовали 336 и 328 нардепов из 226 минимально необходимых.

