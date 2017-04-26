Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новый конфайнмент на Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года.

"Безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг. Процесс надвижки арки в штатное положение над четвертым энергоблоком завершен в ноябре прошлого года. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем ввести объект в эксплуатацию", - сказал глава государства в Чернобыле в среду.

По словам П.Порошенко, этот конфайнмент, один из самых амбициозных инженерных проектов, должен на протяжении ста лет защищать украинцев от радиоактивных последствий.

Как сообщалось, в конце ноября 2016 года на разрушенный в результате аварии 4-й блок ЧАЭС была надвинута арка нового безопасного конфайнмента (НБК). Это крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, высотой 110 м, общим весом 36,2 тыс. тонн. НБК надвигается с помощью специальной системы, состоящей из 224 гидравлических домкратов и позволяющей передвигать арку на 60 см за один цикл.

"Арка" построена в чистой зоне вблизи 4-го энергоблока ЧАЭС и призвана преодолеть 327 м до штатного положения над этим блоком.

Строительство НБК началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков 4-го энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.