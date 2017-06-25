Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил заверение от руководства США стать активнее в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы выступаем за сохранение Нормандского формата и минских договоренностей, и будем только приветствовать - и получили заверение в этом - в части повышения роли США в этом процессе", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.

По его словам, президент США Дональд Трамп использует первую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы убедить его "в абсолютной бесперспективности попыток давления на Украину".

П.Порошенко также напомнил, что Киев выступает за принятие "дорожной карты" Минского процесса, где будут четко очерчены конкретные даты - что и когда должно быть выполнено.