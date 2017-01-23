Порошенко своим выступлением озадачил Кремль

Москве не по нраву твердая позиция Киева в том, что политические подвижки по минскому процессу возможны лишь после прекращения войны и вывода войск РФ

В Кремле заявили, что пункт минских соглашений о передаче оккупантами контроля над российско-украинской границей в зоне АТО Вооруженным Силам Украины должен быть выполнен в последнюю очередь. Об этом по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сиярто заявил его российский коллега Сергей Лавров, пишет прокремлевский ресурс РИА Новости.

"Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских ВС над границей с Россией", - сказал российский министр.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства государства-агрессора вновь заявил о том, что такая позиция Киева якобы "прямо противоречит" тому, что записано в комплексе мер об урегулировании конфликта в Донбассе.

Осенью прошлого года президент Петр Порошенко заявил, что Украина не станет выполнять политическую часть минских соглашений, пока Россия не "перестанет стрелять".