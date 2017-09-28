Порошенко: Украина не собирается обращать внимание на заявления Госдумы РФ по закону об образовании
Украина не собирается реагировать на заявления Государственной думы Российской Федерации по закону "Об образовании", заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Конечно же, мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали тюрьмой народа, из которой мы вырвались и - я подчеркиваю - в которую никогда не вернемся", - сказал П.Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.
Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу "Об образовании", который, среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что способы имплементации статьи закона "Об образовании" касательно языка обучения будут уточнены в законе "О среднем образовании". По ее словам, проект данного закона уже разрабатывается.
Госдума РФ 27 сентября приняла заявление о недопустимости введения ограничений в Украине для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами, в котором, в частности, указывается, что подписанный президентом Украины закон "Об образовании" "станет актом этноцида русского народа в Украине". Пол материалам Интерфакс-Україна.