Порошенко: украинцы сами разберутся, как реинтегрировать Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил, что категорически отвергает идею отказа от Донбасса и отмечает, что украинцы сами разберутся, как обеспечить реинтеграцию региона в Украину.

"И я как президент, и большинство украинского народа хотим одного - мира, чтобы не было войны, чтобы российский агрессор убрался с оккупированных территорий, забрал свои войска и оружие, а мы, украинцы, сами разберемся, каким образом нам обеспечить реинтеграцию Донбасса в мирную жизнь в Украине", - сказал президент в ходе рабочей поездки в Днепр.

Глава государства в очередной раз раскритиковал политиков, которые используют разные политические акции для продвижения идеи отказа от Донбасса.

"Я их спрашиваю: а вы эти территории собирали, чтобы так ними разбрасываться? Вы понимаете, что там живут украинцы?", - сказал П.Порошенко.